Назван лучший процессор для игровых компьютеров

Сегодня все больше геймеров выбирают процессоры AMD. Обновленная архитектура Zen сделала их производительными, энергоэффективными и при этом не слишком греющимися. А цена на геймерские чипы AMD все еще ниже, чем на аналогичные Intel.



Эксперты сервиса RankQuality сравнили два наиболее популярных флагманских процессора AMD — AMD Ryzen 7 3700X и AMD Ryzen 7 2700X — и выбрали лучший из них.

AMD Ryzen 7 3700X или AMD Ryzen 7 2700X — какой процессор лучше

Сравнение велось по 65 параметрам, что позволило выбрать действительно топовую модель. И ею стал — AMD Ryzen 7 3700X. Он превосходит конкурента по следующим характеристикам:

Более свежая архитектура. AMD Ryzen 7 3700X построен на основе 7-нанометрового техпроцесса, в то время как AMD Ryzen 7 2700X использует 12-нанометровые чипы. Чем меньше размер полупроводников — тем выше производительность и меньше нагрев, а значит — для нового чипа потребуется менее мощный кулер. Можно обойтись даже стоковым и без жидкостного охлаждения. Меньше тепловыделение. В частности, TDP AMD Ryzen 7 3700X составляет 65 Вт. Более свежая версия PCIe. AMD Ryzen 7 3700X совместим с шиной PCI-Express 4.0, что позволяет установить в компьютер с ним более быструю оперативную память, видеокарту и SSD-накопитель, чем в сборку с AMD Ryzen 7 2700X. Этот процесс поддерживает только PCIe 3.0. Разумеется, AMD Ryzen 7 3700X опережает AMD Ryzen 7 2700X и в различных бенчмарках — измерителях производительности процессоров. RankQuality учел и эти преимущества при определении лучшего процессора для игровых компьютеров.

RankQuality делает выбор простым и наглядным

Алгоритмы сервиса RankQuality «разбирают» технические характеристики и сравнивают их между собой — как бы много параметров ни было. А потом — представляют отчеты-сравнения в простом и наглядном виде, демонстрируя все достоинства и недостатки товара. С RankQuality выбрать лучшие компьютерные комплектующие может даже человек, не знакомый с техникой!

Информация предоставлена пресс-службой компании RankQuality (ООО "МОС")