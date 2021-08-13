В финансовую пирамиду Finiko вложились больше тысячи жителей Красноярского края

Больше тысячи жителей Красноярского края пострадали от действий финансовой пирамиды Finiko. Об этом заявил на пресс-конференции прокурор края Роман Тютюник.

По его словам, регион «достаточно подвержен» финансовым пирамидам и кредитным кооперативам. Уголовные дела расследуются сразу по нескольким случаям, передает местное издание «Проспект Мира».

Как выяснило сегодня «Реальное время», для работы с заявлениями от вкладчиков Finiko в МВД Татарстана создали следственную группу. По данным на начало этой недели в полицию поступило более 650 заявлений, на данный момент их число перевалило за 700.



Вчера МВД по Татарстану объявило в розыск трех фигурантов дела Finiko. Местонахождение Марата и Эдварда Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича неизвестно. Им предъявили заочное обвинение.



Татьяна Леухина