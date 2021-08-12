«Молодая Гвардия Единой России» запустила молодежный тур по районам Татарстана

Молодежный тур «Молодой Гвардии Единой России» пройдет в районах Татарстана. Основная цель тура — сбор предложений в Народную программу партии «Единая Россия» от молодежи.



Первая рабочая сессия прошла в четверг, 12 августа в Казани на базе творческого пространства «Маяковский». В ней приняли участие депутат Госдумы Ольга Павлова, депутат Казгордумы Марсель Шарапов, преподаватели Виктор Сидоров и Раиль Шамсутдинов, участники «ПолитЗавода».

Как отметила Павлова, молодежь активно включается в политическую повестку.

«Приятно видеть, что молодые люди серьезно поднимают глобальные вопросы, их интересует законодательное устройство страны. Я считаю, молодежь должна идти в политику, участвовать в формировании законодательной базы. Они должны быть проводниками общественных инициатив».

Она подчеркнула, что у молодых людей много креативных инициатив, которые включать в Народную программу партии. Участники сессии предлагали свои идеи в развитии села, здравоохранения, образования, культуры, экологии, строительстве дорожной инфраструктуры и других направлениях.

Например, политзаводчане предложили создать тендеры для предприятий, где студенты смогли бы проходить практику, подняли вопрос повышения стипендий для аграрных вузов, развитиеядорожного покрытия в селах и их оснащение коммуникациями.

С 13 по 15 августа тур пройдет в четырех районах: Высокогорском, Сабинском, Балтасинском и Зеленодольском.