В Нижнекамске суслики изрыли могилы на кладбище
В Нижнекамске местное кладбище облюбовали суслики. Их активность заметили родственники усопших.
Как сообщает НТР 24, даже на небольшом участке насчитывается около 8 норок. Сколько грызунов живет на всей территории кладбища, сказать трудно. Суслики изрыли как старые, так и свежие могилы. Это возмутило родственников усопших, они считают, что на кладбище животным не место.
Меры по уничтожению грызунов на кладбище проводят два раза в год, однако, по мнению экспертов, сусликов на кладбище привлекает еда, оставленная на могилах.
Ранее колония редких сусликов вернулась в Брянскую область.
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