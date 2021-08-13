В Нижнекамске суслики изрыли могилы на кладбище

В Нижнекамске местное кладбище облюбовали суслики. Их активность заметили родственники усопших.

Как сообщает НТР 24, даже на небольшом участке насчитывается около 8 норок. Сколько грызунов живет на всей территории кладбища, сказать трудно. Суслики изрыли как старые, так и свежие могилы. Это возмутило родственников усопших, они считают, что на кладбище животным не место.

Меры по уничтожению грызунов на кладбище проводят два раза в год, однако, по мнению экспертов, сусликов на кладбище привлекает еда, оставленная на могилах.

Ранее колония редких сусликов вернулась в Брянскую область.

Ольга Плешкова