Новости общества

07:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижнекамске суслики изрыли могилы на кладбище

07:10, 13.08.2021
В Нижнекамске суслики изрыли могилы на кладбище
Фото: pixabay.com

В Нижнекамске местное кладбище облюбовали суслики. Их активность заметили родственники усопших.

Как сообщает НТР 24, даже на небольшом участке насчитывается около 8 норок. Сколько грызунов живет на всей территории кладбища, сказать трудно. Суслики изрыли как старые, так и свежие могилы. Это возмутило родственников усопших, они считают, что на кладбище животным не место.

Меры по уничтожению грызунов на кладбище проводят два раза в год, однако, по мнению экспертов, сусликов на кладбище привлекает еда, оставленная на могилах.

Ранее колония редких сусликов вернулась в Брянскую область.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем