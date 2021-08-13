Исследование: какие исторические личности вызывают у россиян чувство гордости

Наибольшую гордость у россиян вызывают космонавт Юрий Гагарин (31%), поэт Александр Пушкин (30%) и ученый Михаил Ломоносов (22%). Таковы данные исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

Также в число исторических личностей, которыми гордятся соотечественники вошли: российский император Петр I (21%), полководец Георгий Жуков (21%), ученый-конструктор Сергей Королев (20%), химик Дмитрий Менделеев (20%), полководец Александр Суворов (15%), хирург Николай Пирогов (12%).

Фото: wikipedia.org

Итоговые данные поделили еще на несколько групп. Выяснилось, что наибольшую гордость россиян вызывают покорители космоса. Эту группу выбрали 62% респондентов в нее вошли Гагарин, Королев и Константин Циолковский. Ученые восхищают 51% опрошенных, в этой группе: Ломоносов, Менделеев и Игорь Курчатов. На третьем месте оказались писатели, ими гордятся 49% россиян. В эту группу вошли Пушкин, Федор Достоевский и Лев Толстой, передает «РИА Новости».

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