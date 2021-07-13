Россияне назвали главную достопримечательность Казани
Россияне считают, что главная достопримечательность в Казани, Москве и Нижнем Новгороде — Кремль, такие данные есть в исследовании сервиса поиска работы SuperJob.
Как самую главную достопримечательность России граждане отметили Красную площадь (19%). Самым замечательным в России 15% считают ее жителей, каждый десятый опрошенный уверен, что гордость представляет природа страны. В частности, в качестве главной достопримечательности 8% респондентов назвали Байкал, сообщает «РИА Новости».
Исследование проводилось с 1 по 7 июля, в нем принимали участие 1,6 тысячи респондентов среди экономически активного населения России старше 18 лет. Оно проводилось среди жителей 320 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.
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