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Россияне назвали главную достопримечательность Казани

07:43, 13.07.2021
Россияне назвали главную достопримечательность Казани
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Россияне считают, что главная достопримечательность в Казани, Москве и Нижнем Новгороде — Кремль, такие данные есть в исследовании сервиса поиска работы SuperJob.

Как самую главную достопримечательность России граждане отметили Красную площадь (19%). Самым замечательным в России 15% считают ее жителей, каждый десятый опрошенный уверен, что гордость представляет природа страны. В частности, в качестве главной достопримечательности 8% респондентов назвали Байкал, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Исследование проводилось с 1 по 7 июля, в нем принимали участие 1,6 тысячи респондентов среди экономически активного населения России старше 18 лет. Оно проводилось среди жителей 320 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

Маргарита Головатенко
ОбществоИсторияКультура Татарстан
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