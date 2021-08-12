Тренер «Ак Барса»: «Три поражения для нас — это больно»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко подвел итоги провального выступления казанской команды на Мемориале имени Ромазана в Магнитогорске.

«Для нас урок, есть разочарование, что так сыграли на турнире. Соберемся с командой, поговорим. Предстоит длинный путь, только вместе мы можем это перебороть. У нас есть команда, которая имеет цель, и мы должны вместе к ней идти. Трудности есть всегда — легко не будет. Хорошо, что они есть сейчас.

Пришло очень много новых ребят. Нужно посмотреть в глаза друг другу. Нам нужно хорошо подумать. Дело в нас, не в сопернике. Обсудим, как перестроить тренировочный процесс. Необходимо, чтобы к началу сезона команда «звенела». Три поражения для нас — это больно», — сказал Горбенко.

Он также добавил, что на ближайшем Кубке чемпионов в Казани в состав команды вернутся травмированные Данис Зарипов и Тимур Билялов, а Дмитрий Воронков уже приступил к тренировкам.

На Мемориале Ромазана «барсы» провели четыре встречи. В трех из них казанцы проиграли, в одной одержали победу.