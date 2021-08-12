В России предложили «заморозить» цены на цветы перед Первым сентября

Фото: Ринат Назметдинов

В России предложили разработать практику «замораживания» цен перед Первым сентября. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

В своем обращении на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова он назвал затратным для родителей процесс подготовки детей к школьному году. Особенно, если в семье несколько школьников.

При этом недобросовестные продавцы и поставщики цветов используют ажиотаж и поднимают цены перед праздником.

«Прошу вас рассмотреть идею о внедрении ежегодной практики заморозки цен в период конца августа — середины сентября на самые популярные «школьные» сорта цветов с целью пресечения несправедливого обогащения «цветочных магнатов» и обеспечения доступа россиян к покупке цветов по разумным ценам», — приводит текст обращения RT.

В начале июля «Реальное время» публиковало аналитический материал, можно ли собрать ребенка в школу на 10 тысяч рублей?

Ольга Плешкова