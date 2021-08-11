В Челнах приостановили работы над муралом «Большая волна в Канагаве»

В Челнах приостановили работы по созданию мурала «Большая волна в Канагаве». Сроки сдачи объекта переносятся.

Это связано с отсутствием строительных люлек. Работы могут возобновиться только на следующей неделе, передают «Челнинские известия».

Фото: invest.tatarstan.ru

По данным издания, часть композиции была готова еще в конце июля. Все работы планировалось завершить в начале августа.

Мурал с изображением знаменитой гравюры Кацусики Хокусая «Большая волна», или «Большая волна в Канагаве», появится на фасаде четырех домов в 4-м комплексе Нового города по проспекту Хасана Туфана. Рисуют мурал художник, руководитель мастерской MASTAS Марат Билялов и его команда.

