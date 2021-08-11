«Ак Барс» обыграл «Амур» в рамках Мемориала Ромазана
«Ак Барс» обыграл хабаровский «Амур» (1:0) в матче на Мемориале имени Ромазана в Магнитогорске.
Единственную шайбу забросил Николай Коваленко, подправивший отскок после броска Ильи Сафонова. Вратарь Артур Ахтямов оформил шатаут, впервые сыграв на турнире.
Это первая победа казанской команды на Мемориале Ромазана. До этого «барсы» уступили «Сибири» (0:3) и «Металлургу» (1:4).
«Ак Барс» на Мемориале Ромазана 2021: Бобков не впечатляет, а взаимопонимания у российских новичков нетСпортХоккей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым