Генпрокуратура проведет проверку после разлива нефти в Новороссийске

Генеральная прокуратура России организовала проверку после разлива нефти в порту Новороссийска, ситуация находится под ее контролем. Новороссийская транспортная прокуратура оценит соблюдение требований безопасности эксплуатации водного транспорта.

«Установлено, что при погрузке судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство с терминала произошел выброс нефтепродуктов в море в 6 км от берега», — сообщается в telegram-канале Генпрокуратуры.

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура и специалисты территориального подразделения Росприроднадзора обследуют береговую линию с воздуха, чтобы объективно оценить масштаб случившегося. Исследуется территория от Анапы до Новороссийска.

По факту разлива нефти в порту Новороссийска уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды). Оно передано в Краснодарский следственный отдел на транспорте СК РФ.

По последним данным, площадь разлива нефти от выброса нефтепродуктов составила не 200 кв. м, как утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума, а 80 кв. км. Сообщается, что 8 августа нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров.



Татьяна Демина