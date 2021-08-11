В Татарстане в результате непогоды обрушилась крыша гаража

Фото: МЧС по РТ

В Альметьевском районе в результате непогоды обвалилась крыша гаража, осыпалась штукатурка, образовались трещины в фундаменте и стенах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Фото: МЧС по РТ

В результате происшествия погибших и пострадавших нет, но есть угроза обрушения стены. Спасатели осмотрели все постройки. Выявлено, что одна из основных стен гаража завалена на соседний участок, образовались трещины. На пристройках, которые находятся на заднем дворе, также образовались многочисленные трещины.

Фото: МЧС по РТ

Спасатели рекомендовали жителям данного дома и соседям не приближаться к опасному участку и обратиться в администрацию сельского поселения для составления акта, говорится в сообщении пресс-службы МЧС по РТ.

Фото: МЧС по РТ

В мае в Нурлате двое мужчин пострадали при обрушении кирпичной кладки во время работ по усилению фундамента одноэтажного бревенчатого дома.



Ольга Плешкова