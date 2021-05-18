В Нурлате двое рабочих пострадали при обрушении кирпичной кладки во время строительных работ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Нурлате двое мужчин пострадали при обрушении кирпичной кладки во время работ по усилению фундамента одноэтажного бревенчатого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы сегодня в 15.57. Людей придавило кирпичами и блоками, есть пострадавшие.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

На место прибыли экстренные службы. В результате обрушения пострадали двое рабочих, их диагнозы уточняются. Помощь в извлечении из-под завалов им не потребовалась. Причина происшествия устанавливается.

Татьяна Леухина