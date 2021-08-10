На фестивале Tat Cult Fest создадут новые татарские шрифты

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля

Фестиваль Tat Cult Fest открыл прием заявок на участие в воркшопе для дизайнеров «Слово и образ». Это совместный проект фестиваля и журнала и издательства «Шрифт».

Заявку на участие можно заполнить по ссылке https://vk.cc/c4LKYv до 23:59 19 августа.

По словам куратора Рустама Габбасова, на воркшопе участники попробуют вернуться к первоосновам типографики, воспользовавшись 13 базовыми параметрами (от пропорций шрифта до контраста).

Слова, которые они будут воспроизводить — также новые, это неологизмы на татарском, которые создаст компьютерная программа в рамках другого специального проекта фестиваля. Как толковать слова, участники воркшопа выберут сами. Кроме того, в его рамках пройдет лекция «Книга как процесс». Результаты работы можно будет на камерной выставке.

Воркшоп пройдет оффлайн накануне фестиваля — 28 и 29 августа — в Национальной библиотеке РТ. Для работы участникам понадобится свой ноутбук с программами Glyphs app (либо Trial), Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Радиф Кашапов