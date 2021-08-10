ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций СИБУРа в рамках сделки по консолидации ТАИФа

Банк России зарегистрировал дополнительную эмиссию акций ПАО «СИБУР Холдинг» в рамках сделки по консолидации АО «ТАИФ». Соответствующее решение регулятор принял 9 августа, передает «Интерфакс».

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-02-65134-D-001D.

На данный момент уставный капитал СИБУРа составляет 21 млрд 784 млн 791 тыс. рублей. В обращении находятся 2 млрд 178 млн 479 тыс. 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

В соответствии с решением о дополнительном выпуске эмитент размещает по закрытой подписке 384 млн 437 тыс. 489 новых обыкновенных акций. Круг лиц, участвующих в размещении, — акционеры АО «ТАИФ» или их аффилированные лица. В качестве возможных вариантов оплаты акций перечислены денежные средства, зачет денежных требований или неденежные средства.

Напомним, СИБУР выпускает новые акции для присоединения нефтегазохимических активов группы ТАИФ. В рамках объединения нефтегазохимических активов действующие акционеры АО «ТАИФ» получат долю в размере 15% взамен передачи контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций ТАИФа может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.

Основными нефтегазохимическими активами ТАИФа являются «Нижнекамскнефтехим» (MOEX: NKNC) (НКНХ) и «Казаньоргсинтез» (MOEX: KZOS) (КОС). КОС занимает второе место по производству полиэтилена — 727 тыс. т. НКНХ производит 220 тыс. т полипропилена.

По итогам 2020 года доля ТАИФа в общем объеме производства РФ составила: по каучукам — 64%, по пластикам — 28%, при этом ТАИФ является единственным в России производителем поликарбонатов, сэвилена и ряда других видов полимерной продукции.