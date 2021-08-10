Ак Барс Банк начислит дополнительный кешбэк 25% за оплату покупок взглядом

Кешбэк по программе лояльности начисляется за покупки по карте Visa с использованием биометрии в кофейне офиса нового формата «Лучше».

Офис «Лучше» стал продолжением позиционирования банка «Живите лучше». Это пространство, философия которого — обеспечить клиентам максимальный комфорт и предвосхитить ожидания. Упростить клиентский путь помогают новейшие технологии. Одна из них — собственная система Ак Барс Банка по распознаванию клиентов по биометрическим данным — Face2, которая позволяет зарегистрированным пользователям получать банковские услуги по лицу.

Для этого необходимо зайти в мобильное банковское приложение Ак Барс Онлайн, в профиле есть раздел «Биометрия». Далее нужно нажать «Подключить», подписать договор комплексного банковского обслуживания, привязать платежное средство и сфотографировать себя. После подключения биометрии клиенты могут оплачивать взглядом покупки в кафе по адресу: город Казань, улица Право-Булачная, 51. За оплату по лицу банк начислит 25%-ный кешбэк на общую сумму до 2 000 бонусами в рамках программы лояльности «Сливки». В акции не участвуют карты Visa Business.

Акция действует до 31 октября 2021 года. Подробности по ссылке https://www.akbars.ru/promo/pay-by-sight/

ПАО «Ак Барс Банк»

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