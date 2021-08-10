В Заинске арестовали 11 участников массовой драки
Полиция установила и задержала всех участников массовой драки в заинском кафе. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
В ходе расследования были установлены личности и местонахождение всех участников потасовки. Так, задержали 16 человек. По адресам их проживания организовали обыски, изъяли компьютерную технику отрезок металлической трубы и нож.
6 августа по решению Заинского городского суда в отношении 11 фигурантов избрали меру пресечения в виде ареста: шестерых заключили под стражу, еще пятерым назначили домашний арест.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым