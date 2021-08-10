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В Заинске арестовали 11 участников массовой драки

11:52, 10.08.2021
В Заинске арестовали 11 участников массовой драки
Фото: кадр видео

Полиция установила и задержала всех участников массовой драки в заинском кафе. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В ходе расследования были установлены личности и местонахождение всех участников потасовки. Так, задержали 16 человек. По адресам их проживания организовали обыски, изъяли компьютерную технику отрезок металлической трубы и нож.

6 августа по решению Заинского городского суда в отношении 11 фигурантов избрали меру пресечения в виде ареста: шестерых заключили под стражу, еще пятерым назначили домашний арест.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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