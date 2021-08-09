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Блогеры-миллионники приехали в Татарстан

21:19, 09.08.2021
Блогеры-миллионники приехали в Татарстан
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане 8—9 августа прошли съемки первого в стране литературного тревел-шоу с иностранными блогерами-миллионниками Who is Russia. Съемки запланированы в восьми регионах России.

Участники шоу — блогеры из разных стран с многомиллионной аудиторией в Instagram, Youtube, TikTok. Они будут читать русскую классику, знакомиться с местной культурой, природой и отвечать на вопросы русских писателей.

Семь серий фильма об этом путешествии выйдут сразу на русском и английском в сентябре 2021 года на YouTube. В программе — озеро Кабан, Болгар, Свияжск, Иннополис, парк Урам. О своих впечатлениях участники шоу рассказали зрителям на стендап-шоу в STAND UP CLUB Kazan.

Радиф Кашапов
ОбществоКультураИсторияТехнологии Татарстан
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