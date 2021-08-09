Белоруссия просит Россию предоставить новый кредит

Белоруссия просит Россию предоставить новый кредит через Евразийский банк развития вместо непоступившего кредита Международного валютного фонда (МВФ) на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

— Если бы россияне помогли нам дополнительно через Евразийский банк (. . .) — были бы благодарны. Исключительно в связи с пандемией (требуются средства, — прим. ред.), — сказал Лукашенко в ходе «Большого разговора».

Минск просит новые кредиты из-за отказа МВФ предоставить средства на борьбу с пандемией. По словам главы государства, организация уже выделила кредит под миллиард долларов.

— МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши «беглые» подняли вой: нельзя режиму давать деньги, — приводит его слова «Интерфакс».

В конце мая Лукашенко в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным договорился о перечислении Белоруссии $500 млн второго транша госкредита со стороны России. Общий объем кредита, предоставляемого республике, — $1,5 млрд. Сообщалось, что деньги поступят до конца июня.

