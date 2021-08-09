На чемпионате Европы по MMA в Казани выступят спортсмены из 14 стран

На предстоящем Открытом чемпионате и первенстве Европы по смешанному боевому единоборству ММА в Казани выступят представители 14 стран мира. Турнир пройдет в Казани с 16 по 20 августа.

Всего в столицу Татарстана съедутся 252 спортсмена (164 — взрослые, 88 — юниоры). В том числе из Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, регионов России, Испании, Таджикистана и Эстонии.

Ранее в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» прошли финалы чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».