Главным режиссером Мензелинского драматического театра стал Булат Бадриев

Фото: Олег Тихонов (архив)

Главным режиссером Мензелинского татарского государственного драматического театра имени Сабира Амутбаева стал Булат Бадриев — сын известных в городе артистов Илюсы и Фаиза Бадриевых. О новом назначении сообщил на общем собрании труппы директор театра Ильнур Гайниев.

Бадриев окончил Казанский государственный институт культуры и искусств, после чего занимал должность главного режиссера в Мензелинском театре с 1996 по 2002 год. Он является лауреатом театральной премии им. Д. Сиразиева.

Фото: almetteatr.ru

За свою творческую карьеру он работал в Набережночелнинском татарском государственном драматическом театре имени А. Гилязова, Оренбургском татарском государственном драматическом театре имени М. Файзи. Об этом сообщила пресс-служба Мензелинского драматического театра.

В октябре прошлого года Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова представила коллективу Мензелинского драматического театра нового директора — Ильнура Гайниева. До этого он занимал должность начальника Управления культуры исполнительного комитета Зеленодольского района РТ.



Татьяна Демина