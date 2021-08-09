Наблюдения за лесом Татарстана из космоса уценили вдвое

Съемка из космоса подешевела

За изменениями, происходящими в лесничествах Татарстана, будут наблюдать из космоса — Центр цифровой трансформации Татарстана готов заплатить 3,2 миллиона рублей за оказание услуг по предоставлению сервиса мониторинга лесоизменений на основе космических снимков.

Наблюдать за лесным фондом Татарстана будут в течение 18 месяцев с момента заключения государственного контракта. Под пристальным вниманием окажется 31 лесничество — от Агрызского до Лубянского — которое охватывает всю территорию лесного фонда РТ. Властей интересует пять видов лесоизменений, наблюдение за которыми должно вестись по особому графику:

Вырубка — не реже 2-х раз в месяц;

Карьер — ежемесячно в бесснежный период;

Гарь (остается после лесного пожара) — ежемесячно в бесснежный период;

Лесопатология (очаги вредителей и болезней леса) — ежемесячно в бесснежный период;

Ветровал (выворачивание деревьев с корнями из-за ветра) — не реже 2-х раз в месяц в бесснежный период.

Властей интересует пять видов лесоизменений, наблюдение за которыми должно вестись по особому графику. Фото minleshoz.tatarstan.ru

Все фотографии из космоса должны быть представлены снимками среднего пространственного разрешения и соответствовать специальным требованиям. Но при этом в качестве исходных данных для мониторинга и выявления лесоизменений допускается использование космических снимков, находящихся в свободном доступе.

Один из критериев к участникам — наличие исполненных контрактов в 2019-2020 годах на оказание услуг по мониторингу лесного фонда с помощью данных дистанционного зондирования Земли, в частности космической съемки.

Подобный тендер уже объявляли в сентябре 2019 года — тогда услуги оценивались в 6 миллионов рублей при аналогичных требованиях, а подрядчиком выступил АНО ВО «Университет Иннополис». То есть за два года эти услуги подешевели почти в два раза.

Ограничение есть, но возгораний стало больше

В Татарстане сохраняется жаркая погода, из-за чего Гидрометцентр еще 11 мая объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов Татарстана IV класса и с тех пор еженедельно его продлевает. По данным синоптиков, она сохранится минимум до 16 августа.

Дополнительно власти 2 августа ввели ограничение на пребывание людей и транспорта в лесах. Действовать оно будет 21 день на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского и других районах. Чтобы не допустить пожары дороги в лесах перекрыли шлагбаумами, усилили патруль лесов, а в входные дни в местах массового посещения людей в выходные и праздничные дни установили временные посты и т. д.

Несмотря на все ограничения возгораний стало больше: по данным Минлесхоза Татарстана, на 6 августа в Татарстане зарегистрированы 936 термических точек, что на 379 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дарья Пинегина