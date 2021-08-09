СК: в Челнах не досидевший за убийство пытался задушить 16-летнюю

Фото: «Реальное время»

В Татарстане задержан подозреваемый в покушении на убийство 16-летней девушки. По данным Следкома по РТ, на новое преступление 32-летний мужчина пошел, не досидев 15-летний срок за убийство.



Как сообщили «Реальному времени» в Следкоме, фигурант дела в 2010-м получил срок за убийство женщины, а осенью прошлого года его отпустили условно-досрочно, и он вернулся в Набережные Челны.

По версии следствия, ночью 3 августа этого года пьяный мужчина у дома по улице Гидростроителей в автограде стал навязчиво предлагать знакомство возвращавшейся домой 16-летней девушке. После отказа угрожал убийством и пытался задушить ее. На крик девушки откликнулись ее друзья, и подозреваемый скрылся в одном из подъездов и заперся в своей квартире.

Задержали его по горячим следам. Причастность к нападению он признал частично. Суд уже отправил его в СИЗО.