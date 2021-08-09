В 2021 году объем инвестиций в Набережных Челнах составил 19,8 млрд

За полгода объем инвестиций в основной капитал в Набережных Челнах составил 19,8 млрд рублей — это на 9% выше уровня прошлого года. Такие данные озвучила заместитель руководителя исполкома города Наталия Кропотова.

На организацию производства комплектующих изделий предприятия получили льготные займы Фонда развития промышленности в размере 600 млн рублей.

Фонд развития моногородов сотрудничает с предприятиями города. Компания «Челны Холод» с привлечением займа фонда расширяет производственные мощности мороженого на сумму 1,3 млрд рублей. Дополнительно будут созданы 23 новых рабочих места.

В 2021 году четыре компании стали участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Всего в Челнах 33 таких компании.



Всего в республике объем инвестиций в основной капитал в первом квартале 2021 года зафиксирован на уровне 103,4 млрд рублей — 109% к соответствующему периоду прошлого года.



Ольга Плешкова