Состав «Ак Барса» на матч с «Сибирью»: Рукавишников — капитан, Воронков вне заявки
Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на стартовый матч на Мемориале имени Ромазана против новосибирской «Сибири».
В качестве капитана команду на лед выведет защитник Роман Рукавишников. Дмитрий Воронков и Данис Зарипов остались вне заявки.
В первом звене сыграют Дмитрий Кагарлицкий, Артем Галимов и Николай Коваленко, пару защитников составят Кристиан Хенкель и Тревор Мерфи.
В воротах с первых минут игру начнет Игорь Бобков, в запасе заявлен Вячеслав Пекса.СпортХоккей
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