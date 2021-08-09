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Состав «Ак Барса» на матч с «Сибирью»: Рукавишников — капитан, Воронков вне заявки

12:22, 09.08.2021
Состав «Ак Барса» на матч с «Сибирью»: Рукавишников — капитан, Воронков вне заявки
Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на стартовый матч на Мемориале имени Ромазана против новосибирской «Сибири».

В качестве капитана команду на лед выведет защитник Роман Рукавишников. Дмитрий Воронков и Данис Зарипов остались вне заявки.

В первом звене сыграют Дмитрий Кагарлицкий, Артем Галимов и Николай Коваленко, пару защитников составят Кристиан Хенкель и Тревор Мерфи.

В воротах с первых минут игру начнет Игорь Бобков, в запасе заявлен Вячеслав Пекса.

СпортХоккей
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