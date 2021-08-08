В Белоруссии исключили из школьной программы книги Солженицына, Набокова и Алексиевич

В Белоруссии из школьной программы по литературе для 11-ых классов пропали книги Светланы Алексиевич, Александра Солженицына и Владимира Набокова. Об этом в фейсбуке написал преподаватель Сергей Дубелевич.

В 2020 году книги Солженицына, Набокова и Виктора Некрасова были в разделе «Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы» в школьной программе. Три часа выделили на изучение произведения «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. В 2021 году старшеклассникам нужно ознакомиться только с Некрасовым. При этом произведения Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и «Раковый корпус» остались в списке литературы для дополнительного чтения.

Из программы «Русскоязычная литература Беларуси» пропала книга Светланы Алексиевич «Последние свидетели». Она входила в раздел «Проза. Человек и война» вместе с такими авторами как Николай Чергинец и Сергей Трахимёнок.

Алексиевич — лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года. В августе прошлого года она вошла в президиум Координационного совета оппозиции Белоруссии, созданного во время протестов после выборов президента страны. Светлана Алексиевич публично обращалась к президенту республики Александру Лукашенко с призывом уйти в отставку и выражала мнение, что на выборах главы государства победу одержала Светлана Тихановская.