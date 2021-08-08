«Рубин» выставил 8 легионеров в стартовом составе на матч с «Ахматом»

Стал известен стартовый состав «Рубина» на матч 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» в Казани.

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий обошелся без серьезных изменений в ростере. Можно отметить лишь появление в старте защитника Ильи Самошникова, а также полузащитника Хвана Ин Бома. На неделе оба футболиста пропустили игру с польским «Ракувом» в Лиге конференций.

Остальные позиции без сенсаций — Хвича Кварацхелия и Сеад Хакшабанович сыграют по краям атаки, где наконечником станет Джордже Деспотович.

В центре поля Ин Бому компанию составят Дарко Йевтич и Оливер Абильдгор. В защите с первых минут выйдут Георгий Зотов, Филип Уремович и Сильвие Бегич. Вратарь — Юрий Дюпин.

Получившие повреждения по ходу матча с «Ракувом» Александр Зуев и Олег Шатов не попали в заявку против «Ахмата».

Примечательно, что в стартовом составе «Рубина» сегодня появятся все восемь легионеров, заявленных клубом на турнир. Это максимальная квота иностранных игроков в заявке в РПЛ.