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В Казани простились с ветераном татарстанского телевидения Талгатом Сабитовым — видео

20:43, 07.08.2021
В Казани простились с ветераном татарстанского телевидения Талгатом Сабитовым — видео
Фото: кадр телеканала ТНВ

В Казани простились с ветераном татарстанского телевидения Талгатом Сабитовым. Он всю жизнь посвятил развитию главного национального телеканала республики — ТНВ.

Сабитов работал в медиасфере с 1979 года, занимал должность заместителя председателя Госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию. Работал заместителем председателя телерадиокомпании «Татарстан». В 2002 году он стал заместителем генерального директора телерадиокомпании ТНВ, сначала по общим вопросам, а с 2004 года до ухода на пенсию — по радиовещанию.

Талгат Фатхуллович скончался на 72-м году жизни на фоне осложнений из-за перенесенной болезни. Его похоронили на Самосыровском кладбище.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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