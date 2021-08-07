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В Свияжске стартовал фестиваль ремесел «Народная лодка» — видео

20:20, 07.08.2021
В Свияжске стартовал фестиваль ремесел «Народная лодка» — видео

На острове Свияжске в Татарстане сегодня стартовал фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка». Фестиваль проходит уже во второй раз, сообщают новости телеканала ТНВ.

Праздник продлится два дня. На мероприятии 43 участника со всей России показали самодельные лодки и всю романтику жизни на воде. Также организована народная ярмарка на водную тематику и выступление фольклорных коллективов.

Самая эффектная часть мероприятия — это парад судов. Сегодня туристы увидели , как судно раскрыло алые паруса.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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