В Татарстане в полтора раза вырос уровень заболеваемости коронавирусом в июле

В Татарстане в полтора раза вырос уровень заболеваемости коронавирусом в июле, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



В среднем в июле в республике регистрируется по 49 случаев в сутки. Высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в 11 муниципальных образованиях.

Ежесуточное количество случаев с начала августа не увеличивается, «но заболеваемость находится на достаточно высоких цифрах», — приводит слова Патяшиной пресс-служба президента РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В июне 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 388 жителей Татарстана. У 49 из них вирус в организме подтвердился, у остальных 339 он лишь предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения требуется провести дополнительные медицинские исследования. Еще для четверых умерших в июне татарстанцев коронавирус сильно повлиял на развитие смертельных осложнений. В 27 случаях летальных исходов среди жителей Татарстана в июне коронавирус стал лишь сопутствующим заболеванием, но никоим образом не повлиял на наступление смерти.

Маргарита Головатенко