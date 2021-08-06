В Татарстане продлили закрытие дороги Алексеевское — Билярск до 15 октября

В Татарстане продлили закрытие движения по автодороге Алексеевское — Билярск до 15 октября. На участке с 32-го км по 37,7 км ведется капитальный ремонт, а с 41-го км по 42,2 км — реконструкция.

Объехать временно закрытую дорогу автомобилисты могут по федеральной трассе Казань — Оренбург, дороге регионального значения Алексеевское — Высокий Колок, «Казань — Оренбург» — «Алексеевское — Высокий Колок», Базарные Матаки — Мамыково, Чистополь — Аксубаево — Нурлат и Муслюмкино — Билярск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Напомним, дорога Алексеевское — Билярск закрыта с 1 июня. Предполагалось, что она будет недоступна для движения до 1 сентября.

Татьяна Демина