Регионы получат средства из ФНБ на обновление общественного транспорта

Фото: Максим Платонов (архив)

Возвратные средства на обновление подвижного состава общественного транспорта могут выделить регионам из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Во многие регионы приезжаю, вижу, что в плохом состоянии автобусы — по 10, 15 лет, и регионы самостоятельно купить не могут. Договорились, что дополнительные деньги выделим из Фонда национального благосостояния — это возвратные деньги в рассрочку, механизм еще не отработали, но до конца года, думаю, отработаем, — передает его слова ТАСС.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил Кабмину направить еще 50 миллиардов рублей на модернизацию общественного транспорта и 30 миллиардов рублей на ремонт региональных и местных автодорог.

