Президент России продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
Заместителю секретаря Совбеза РФ Юрию Кокову президент России Владимир Путин продлил до 13 августа 2022 года срок госслужбы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 августа 2022 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Кокову Юрию Александровичу», — говорится в документе.
В мае Путин продлил срок госслужбы полпреду в в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке до 21 мая 2022 года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым