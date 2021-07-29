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В Казани демонтируют незаконно размещенные торговые объекты и летнюю веранду

10:59, 29.07.2021
В Казани демонтируют незаконно размещенные торговые объекты и летнюю веранду
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани вновь демонтируют и переместят самовольно установленные и незаконно размещенные торговые павильоны, в том числе летнюю веранду. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии №28.

Всего в списке указано 14 объектов. Торговые павильоны, расположенные:

  • вблизи дома №7 по улице Аделя Кутуя;
  • вблизи дома №10 по улице Академика Сахарова (2 объекта);
  • вблизи дома №8 по улице Пионерской (2 объекта).

Демонтажу подлежат торговые объекты:

  • вблизи дома №18б по проспекту Победы;
  • вблизи дома №2 по улице Максимова;
  • вблизи дома №15 по улице Симонова;
  • вблизи дома №9а по улице Пионерской;
  • вблизи дома №27 по улице Ленинградской;
  • вблизи дома №1 по улице Девятаева (2 объекта).

Сносу по решению властей Казани подлежит летняя веранда вблизи дома №50г на проспекте Победы и автофургон вблизи дома №32 по улице Кул Гали.

Собственники указанных объектов должны добровольно демонтировать их в срок с 30 июля по 3 августа. Если они этого не сделают, их снесут принудительно с 4 августа по 2 ноября.

Напомним, при демонтаже самовольно установленных киосков и павильонов допускается их повреждение. Соответствующие изменения в решение Казанской городской думы единогласно внесли депутаты на 7-й сессии Казгордумы.

Татьяна Демина
БизнесРозничная торговляОбществоВласть Татарстан
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