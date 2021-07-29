В Казани демонтируют незаконно размещенные торговые объекты и летнюю веранду

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани вновь демонтируют и переместят самовольно установленные и незаконно размещенные торговые павильоны, в том числе летнюю веранду. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии №28.

Всего в списке указано 14 объектов. Торговые павильоны, расположенные:

вблизи дома №7 по улице Аделя Кутуя;

вблизи дома №10 по улице Академика Сахарова (2 объекта);

вблизи дома №8 по улице Пионерской (2 объекта).



Демонтажу подлежат торговые объекты:

вблизи дома №18б по проспекту Победы;



вблизи дома №2 по улице Максимова;

вблизи дома №15 по улице Симонова;

вблизи дома №9а по улице Пионерской;

вблизи дома №27 по улице Ленинградской;

вблизи дома №1 по улице Девятаева (2 объекта).

Сносу по решению властей Казани подлежит летняя веранда вблизи дома №50г на проспекте Победы и автофургон вблизи дома №32 по улице Кул Гали.

Собственники указанных объектов должны добровольно демонтировать их в срок с 30 июля по 3 августа. Если они этого не сделают, их снесут принудительно с 4 августа по 2 ноября.



Напомним, при демонтаже самовольно установленных киосков и павильонов допускается их повреждение. Соответствующие изменения в решение Казанской городской думы единогласно внесли депутаты на 7-й сессии Казгордумы.

Татьяна Демина