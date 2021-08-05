В Челнах мужчину отправили под арест на 10 суток за нецензурную брань

В Набережных Челнах житель города получил 10 суток административного ареста за нецензурную брань в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Сообщается, что мужчина громко выражался, вел себя нагло и агрессивно, размахивал руками, пытаясь развязать драку. Ему делали замечания, однако он их игнорировал.

Суд пришел к выводу, что мужчина нарушил общественный порядок и спокойствие граждан. Свою вину мужчина признал. В наказание его отправили под арест сроком на 10 суток.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Ольга Плешкова