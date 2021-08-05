Администрация МУП «Метроэлектротранс» объявила выговор водителю, который курил в общественном месте

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

МУП «Метроэлектротранс» прокомментировало видео, на котором водитель трамвая №5а стоял на остановке и курил. Об этом сообщили в telegram-канале организации.

Отмечается, что водитель получил информацию от диспетчера о том, что он движется с опережением своего расписания. Он решил отстояться на ближайшей остановке и продолжить движение с соблюдением правильного интервала по маршруту.

В этот момент пассажиры сняли, как водитель стоит на улице и курит. Администрация объявила выговор за курение в общественном месте. Также в МУП «Метроэлектротранс» приносят извинения за доставленные неудобства.

Вчера в Казани на улице Н. Ершова, 55 на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. ДТП произошло в 8.11. Из-за этого остановилось движение трамвая, следующего по маршруту №4.

Алексей Нечаев