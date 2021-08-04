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В Казани остановилось движение трамвая №4 из-за ДТП на путях

08:46, 04.08.2021
В Казани остановилось движение трамвая №4 из-за ДТП на путях
Фото: t.me

В Казани на улице Н. Ершова, 55 на трамвайных путях столкнулись два автомобиля, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

ДТП произошло в 8.11. Из-за этого остановилось движение трамвая, следующего по маршруту №4.

2 августа движение трамвая маршрута №1 по улице Челюскина в Казани было временно прекращено с 08.40 в связи с отсутствием напряжения. Его быстро восстановили.

В конце июля встали трамваи маршрута №4 по улице Габишева из-за ДТП. Спустя час движение восстановили.

Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
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