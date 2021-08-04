В Казани остановилось движение трамвая №4 из-за ДТП на путях
В Казани на улице Н. Ершова, 55 на трамвайных путях столкнулись два автомобиля, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
ДТП произошло в 8.11. Из-за этого остановилось движение трамвая, следующего по маршруту №4.
2 августа движение трамвая маршрута №1 по улице Челюскина в Казани было временно прекращено с 08.40 в связи с отсутствием напряжения. Его быстро восстановили.
В конце июля встали трамваи маршрута №4 по улице Габишева из-за ДТП. Спустя час движение восстановили.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым