Возбуждено уголовное дело против нотариуса, оформлявшего сделки с недвижимостью актера Алексея Баталова

В Москве возбудили уголовное дело в отношении столичного нотариуса Дмитрия Бублия по статьям о пособничестве мошенничеству (п. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ч. 1 ст. 202 УК РФ).



Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением — на их основании в собственность Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной перешло имущество, принадлежавшее дочери актера Баталова Марии: доля в квартире по улице Серафимовича, квартира и нежилое помещение в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение.

Бублий удостоверил и подписи Марии Баталовой, и ее законного представителя Гитаны Леонтенко без их присутствия. Об этом говорит отсутствие в реестре нотариальных действий подписей потерпевших. Так Бублий злоупотребил полномочиями и совершил хищение имущества на сумму более 35 млн рублей. Подозреваемого в скором времени доставят в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий.

Ранее сообщалось, что вдова и дочь актера Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявили обвинение в мошенничестве.

Уголовные дела соединят в одном производстве. Расследование продолжается, сообщает Следком РФ.

Маргарита Головатенко