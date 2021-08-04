В большинстве моногородов Татарстана снижается количество безработных

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшую неделю количество официально зарегистрированных безработных снизилось в большинстве моногородов. В частности, в Зеленодольске нетрудоустроенных стало на 16 человек меньше — 402.

В Нижнекамске по состоянию на 4 августа зарегистрировано 937 безработных, в Елабуге — 386, в Менделеевске — 49. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана. За неделю количество нетрудоустроенных увеличилось в Набережных Челнах (+1), Чистополе (+2) и Камских Полянах (+3).

В обще сложности в Татарстане, по данным на 4 августа, насчитывается 18 107 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан. Это на 279 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату.



Уровень регистрируемой безработицы в республике составил 0,89% от численности рабочей силы. Работодатели Татарстана предлагают 52 132 вакансии.



Татьяна Демина