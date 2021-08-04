Татьяна Ларионова рассказала, с какими просьбами татарстанцы обращаются в мобильные приемные

Сегодня, 4 августа, мобильные приемные партии «Единая Россия» принимали обращения и наказы жителей Лаишевского района Татарстана. В работе мобильной приемной принимала участие депутат татарстанского Госсовета Татьяна Ларионова.

Большинство вопросов жителей связаны с детьми.

— Это вопросы прежде всего оборудования детских площадок. Вне зависимости от того, сельский это район или город — везде нужны детские площадки, есть необходимость в игровом оборудовании, детям нужно развиваться, — рассказала она.

Жители Лаишевского района задавали вопросы о замене мебели, обустройстве детских площадок в дошкольных и школьных учреждениях. Жительница поселка совхоза имени 25 лет Октября Валентина Купчихина обратилась в мобильную приемную с просьбой решить вопрос обеспечения водой в летнее время. Также на встрече прозвучали просьбы решить вопрос с дорогами.

28 июля «Единая Россия» запустила работу мобильных приемных. Шесть специализированных автобусов объезжают Татарстан, чтобы принять обращения жителей республики. Машины оборудованы набором средств индивидуальной защиты и антисептиков, а сотрудники приемных привиты от COVID-19.

