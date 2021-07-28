Мобильные приемные «Единой России» выехали в районы Татарстана

Сегодня, 28 июля, «Единая Россия» запустила работу мобильных приемных. Шесть специализированных автобусов объедут Татарстан, чтобы принять обращения жителей республики. Системно значимые предложения и инициативы жителей республики войдут в Народную программу партии, которую утвердят в Москве.

Проект реализуется с 2016 года, он доказал свою эффективность. Шесть автобусов (по числу одномандатных округов) посетят села, райцентры, дворы многоквартирных домов в городах, рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

Всего специалисты мобильных общественных приемных запланировали более 200 выездов. В графике — около 600 адресов, по которым можно будет оставить свои наказы будущему депутатскому корпусу.

Приемы будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности: машины оборудованы набором средств индивидуальной защиты и антисептиков, а сотрудники приемных привиты от COVID-19.

«Накануне «Единая Россия» и представители пяти политических партий подписали соглашение о безопасных выборах. И это очень важное решение. В первую очередь мы должны думать о безопасности и здоровье граждан. Это наша ответственность», — заявил заместитель гендиректора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев.

В мобильных приемных будут работать депутаты разных уровней. Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова считает, что такой формат — это самый простой и быстрый путь для прямого диалога с жителями республики. Для властей это своего рода экзамен. Павлова отметила, что сейчас татарстанцы стали более вовлеченными в процесс формирования предложений и наказов.

— Они задают серьезные вопросы, которые требуют серьезной проработки, обращают внимание на проблемы правоприменения конкретных законов. Эти наказы должны стать народными инициативами, а впоследствии и народными законами, — отметила Павлова.

График работы мобильных приемных будет опубликован на сайте регионального отделения партии.