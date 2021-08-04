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После сильного ветра в Высокогорском районе упали деревья

12:53, 04.08.2021

Вчера под порывами сильного ветра в Высокогорском районе в СНТ «Оптимист» упали деревья. Фото с места события было опубликовано в telegram-канале «ВТП».

Можно увидеть, что деревья перегородили дорогу садовникам. Чтобы пройти, необходимо перелезть через стволы и ветки.

Во всех регионах Поволжья объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося холодного фронта, который привел к урагану в Тверской области. В частности, в Татарстане синоптики прогнозируют сильный ливень, грозы, град и сильный ветер порывами до 17—20 м/с.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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