Тикнизян официально перешел из ЦСКА в «Локомотив»

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян стал игроком «Локомотива», сообщает пресс-служба армейского клуба. Детали перехода не разглашаются.

По некоторым данным, футболист мог обойтись «Локомотиву» от 2 до 5 млн евро. При этом сам Тикнизян получил в новом клубе контракт с улучшенными финансовыми условиями.

«Благодарим Наира за совместно проведенные годы и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении армейцев.

В системе ЦСКА Тикнизян провел восемь лет, всего за основную команду защитник провел 43 матча и забил 2 гола. В том числе он сыграл в обоих турах нынешнего сезона в составе армейцев.