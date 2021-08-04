Ушел из жизни бывший директор Казанского цирка Дамир Шарифуллин

Скончался бывший директор Казанского цирка, заслуженный работник культуры Татарстана Дамир Шарифуллин, сообщается на сайте Казанского цирка.



Дамир Шарифуллин руководил цирком более 25 лет. За этот период он смог добиться укрепления престижа и привлекательности Казанского цирка. Многие артисты стремились работать именно в Казанском цирке, а звезды мировой величины часто приезжали с гастролями.

Дамир Шарифуллин открыл детскую цирковую школу при цирке. Выпускники цирковой школы по сей день блистают в цирках России и мира.

Маргарита Головатенко