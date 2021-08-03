В Марий Эл выявили картельный сговор при проведении закупок аэропортом Йошкар-Олы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Марий Эл выявили картельный сговор при проведении закупочных процедур аэропортом Йошкар-Олы. Две организации, участвующие в аукционах, заключили антиконкурентное соглашение в целях поддержания цен при проведении конкурентных процедур.



Установлено, что в 2019 году аэропорт Йошкар-Олы разместил три тендера на ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы, устройство вертолетной площадки, подъезда из гранулята и обустройство периметровой дороги. В закупочных процедурах участвовали две организации. Во всех закупках разница в предложенной ими цене составила 2 рубля.

Результаты проверки Марийская транспортная прокуратура направила в Управление ФАС по Марий Эл, которое своим решением подтвердило нарушение двумя организациями законодательства о защите конкуренции. Компании не согласились с ним и обжаловали его в Арбитражном суде республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

АС Марий Эл оставил документ антимонопольного органа в силе. Решение суда в законную силу пока не вступило, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В Управлении ФАС по Татарстану «Реальному времени» рассказали, что больше половины выявленных нарушений по линии антимонопольного контроля — это сговоры при проведении госзакупок (необязательно на торгах, но также и при их необоснованном отсутствии), обычно в сферах строительных работ как между участниками торгов, так и по схеме «заказчик-участник».



Татьяна Демина