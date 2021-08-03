Госкомитет РТ по биоресурсам возьмет на контроль территорию берега Казанки, где нашли силки для уток

После публикации «Реального времени» о силках для уток на берегу Казанки сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам выехали на место с рейдом. Об этом редакции сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы провели проверку перед Храмом-памятником воинам, павшим при взятии Казани, где ранее были обнаружены ловушки для уток (петли). Во время выезда силки не были обнаружены, однако ведомство взяло территорию на контроль.

Фото: instagram.com/sascha_grom

Вчера фотограф Саша Гром спасла попавшую в силки утку. Она освободила птицу и обнаружила еще несколько таких ловушек, расставленных специально возле берега Казанки. Неизвестные специально подсыпают в ловушку корм, чтобы утка попалась и медленно задыхалась.

Ольга Плешкова