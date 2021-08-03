Госкомитет РТ по биоресурсам возьмет на контроль территорию берега Казанки, где нашли силки для уток
После публикации «Реального времени» о силках для уток на берегу Казанки сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам выехали на место с рейдом. Об этом редакции сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспекторы провели проверку перед Храмом-памятником воинам, павшим при взятии Казани, где ранее были обнаружены ловушки для уток (петли). Во время выезда силки не были обнаружены, однако ведомство взяло территорию на контроль.
Вчера фотограф Саша Гром спасла попавшую в силки утку. Она освободила птицу и обнаружила еще несколько таких ловушек, расставленных специально возле берега Казанки. Неизвестные специально подсыпают в ловушку корм, чтобы утка попалась и медленно задыхалась.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым