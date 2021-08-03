В России в этом году было выделено около 50 млрд рублей на выплаты неполным семьям и беременным женщинам

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Пенсионного фонда РФ Андреем Кигимом заявил, что в этом году власти выделили около 50 млрд рублей на новые выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Мишустин напомнил, что по поручению президента РФ были введены новые меры поддержки россиян.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет направят 189 млн рублей, сообщил на брифинге в Доме правительства РТ управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Алексей Нечаев