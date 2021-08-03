Эксперт оценила качество озеленения в Казани

В Казани хороший уровень озеленения, а множество водных объектов — преимущество, рассказала кандидат медицинских наук, доцент, заместитель директора некоммерческой организации «Озеленение и охрана окружающей среды» при мэрии Еревана Кристина Варданян. Она посетила столицу Татарстана, чтобы поделиться опытом и оценить работу коллег.



Она отметила, что при создании зон активности, дорожек, пеших прогулочных зон и кафе не трогают природные территории, расположенные рядом. «До сегодняшнего дня я этого не видела нигде — ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Там тоже красиво, но не так грамотно, как в Казани. Здесь работают на перспективу. Через 10-20 лет город будет просто не узнать», — приводит ее слова мэрия Казани.

Она отметила, что с медицинской точки зрения поменяла бы сочетание растений: изменила бы соотношение лиственных, кустарников и хвойных. Еще, возможно, потребовалось бы скорректировать уход.

Маргарита Головатенко