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МВФ выделит на восстановление мировой экономики 650 млрд долларов

11:06, 03.08.2021
МВФ выделит на восстановление мировой экономики 650 млрд долларов
Фото: pixabay.com

Для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса Международный валютный фонд (МВФ) выделит 650 млрд долларов, сообщает «РИА Новости».

С 23 августа средства начнут распределять, всем членам фонда будут доступны специальные заимствования пропорционально их квотам. Порядка 275 млрд долларов предназначаются для развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода.

Прогноз роста мировой экономики сохранен на уровне 6%.

Фото: pixabay.com

В июле в МВФ сообщали, что российская экономика восстанавливается от последствий пандемии быстрее, чем ожидалось. МВФ улучшил по сравнению со своими апрельскими оценками прогноз роста ВВП России в нынешнем году на 0,6 п.п. — до 4,4%. Эксперты фонда также изменили оценку экономического спада в России в 2020 году с 3,1% до 3%.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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