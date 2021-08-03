Главное о коронавирусе на 3 августа: предельная цена на «КовиВак», новая вспышка в Китае

4 млн рублей штрафов за отсутствие тестов



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19. Всего на 3 августа в республике зарегистрировали 24 081 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 339 человек, в том числе 50 за минувшие сутки. Умерли за весь период 620 человек.

В Татарстане сумма штрафов, выписанных лицам, вернувшимся из-за рубежа и не разместившим на портале госуслуг сведения о результатах ПЦР-теста на коронавирус в установленные сроки, достигла 4 000 750 рублей.



Мэр Нижнекамска Айдар Метшин прошел ревакцинацию от COVID-19. Метшин рассказал, что многие жители Нижнекамска уже сделали прививку от коронавируса. Тех, кто еще не прошел вакцинацию и не имеет противопоказаний к ней, он призвал получить вакцину.

В Набережных Челнах Роспотребнадзор выдал более 50 предписаний предприятиям о вакцинации трудовых коллективов. Такое решение было принято в связи с тем, что в организациях выявили минимум по одному заболевшему COVID-19.



Вопрос присутствия зрителей на спортивных соревнованиях Игр стран СНГ пока остается открытым, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Будет организована онлайн-трансляция соревнований. На Игры заявились 10 стран, в них примут участие 1 473 спортсмена, будет разыграно 184 комплекта медалей по 16 летним видам спорта, в том числе таким, которые пока не входят в Олимпийскую программу. Это мини-футбол, борьба на поясах, тайский бокс, танцевальный спорт. В команде России представлены и спортсмены из Татарстана.

В состоянии певицы МакSим наблюдаются улучшения. Однако оно по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое. «Улучшения есть, прогнозы пока давать рано. Но в целом динамика положительная». О госпитализации МакSим стало известно 15 июня. Ухудшение самочувствия она заметила накануне концерта в Казани в честь Дня России.

Фото: instagram.com/maksimartist

В Татарстане от коронавируса провакцинировано 831 224 человека. Из общего числа прошедших процедуру вакцинации вторую дозу препарата получили 620 445 человек.

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. Умерли две женщины 1938 и 1956 годов рождения и двое мужчин 1949 и 1961 годов рождения.



Отклоненный иск против ограничений в Башкирии

За последние сутки в России выявили 22 010 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 963 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 334 195 человек, а выздоровевших — до 5 659 746 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 788 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 160 925 человек.



За последние сутки в России проведено более 311 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 239 486 человек.

В России в 2021 году могут зарегистрировать китайскую вакцину от СOVID-19 «Конвидеция». Она уже одобрена и применятся в Мексике, Пакистане, Венгрии и Киргизии. На данный момент «Конвидеция» находится в процессе регистрации. Заявка была подана еще в ноябре прошлого года. Решение Миздрава по регистрации в России «Конвидеции» должно быть принято в этом году. Вакцину планируют производить в Подмосковье и поставлять в другие страны. С 1 августа 2020 года в Татарстане составлено 734 протокола. Судами республики рассмотрено 533 дела об административном правонарушении в отношении лиц, не разместивших результаты ПЦР-теста на COVID-19.

В России начала работать интерактивная карта страны, на которой отражены действующие в регионах COVID-ограничения и количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, выздоровевших и умерших от инфекции.

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на упаковку из 50 доз вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной центром им. Чумакова. Она определена в размере 21 650 рублей. Эта стоимость соответствует ранее согласованным ценам — 433 рубля за одну дозу, сообщили в ФАС. В ведомстве напомнили, что «КовиВак» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).



В Москве Пресненский суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Он разыграл в метро приступ COVID-19. Джаборов и его напарники разыграли пассажиров фиолетовой ветки московского метрополитена в феврале прошлого года. Один из молодых людей упал и начал изображать приступ, в то время как его товарищи кричали об опасности COVID-19. В минувшую пятницу прокурор попросил приговорить молодого человека к четырем годам колонии общего режима. Он обвинялся по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Фото: кадр видео telegram / Lshot

Верховный суд Башкирии вернул коллективный иск из-за коронавирусных ограничений, направленный к администрации главы региона и руководителю республики. Суд установил, что иск подан «с нарушением требований закона, предъявляемых к форме и содержанию иска и/или приложенных к нему документов». Заявителям рекомендовалось исправить недостатки до 26 июля. В иске просили признать недействительными внесенные в июне этого года изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Данные об утечке из лаборатории в Ухане

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 198 935 479 человек, 4 236 515 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (35 131 438). На второй строчке — Индия (31 726 507), на третьей — Бразилия (19 953 501), на четвертой — Россия (6 230 482, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 218 526).



Больше всего смертей зафиксировано в США (613 679). За ними следуют Бразилия (557 223), Индия (425 195), Мексика (241 279), Перу (196 518) и Россия (157 496).

В первые две недели после перенесенного COVID-19 значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистыми заболеваний. Об этом пишет журнал The Lancet со ссылкой на работу ученых из шведского университета Умео. Авторы сравнили частоту возникновения острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у людей с COVID-19 и членов контрольной группы, в которую вошли пациенты, перенесшие эти состояния, но не заражавшиеся коронавирусом. Шведские исследователи выявили, что COVID-19 увеличивал риск развития этих болезней примерно в три раза. Эта зависимость сохранялась даже с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов. В проекте приняли участие 86 742 пациента, что, по заявлению авторов, является самым крупным подобным исследованием.

Фото: emigrant.guru

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавируса. Как говорится в отчете, преобладающие доказательства свидетельствуют, что вирус действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента, причем это произошло ранее 12 сентября. В докладе Маккола также утверждается, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов. Как пишут СМИ, составители доклада «не утверждают, что располагают неопровержимыми доказательствами», их цель — «подготовить законодательный ответ на действия Китая».

В Китае быстро растет число новых случаев заболеваемости COVID-19. В воскресенье было зафиксировано 98 новых случаев инфицирования, в связи с чем власти признали: остановить новую вспышку пандемии не удается. Рост числа случаев заболевания связывают с распространением штамма «дельта», проникающего из-за рубежа и пробивающего иммунитет от китайских вакцин. Самая большая по населению страна мира, в которой сделано уже 1,67 млрд прививок, столкнулась с новым неожиданным вызовом.

В китайском Ухане выявлены три заражения коронавирусом и пять бессимптомных носителей. Власти снова запускают тестирование всего 11-миллионного города. В прошлом мае на это понадобилось 19 дней.

Фото: wikipedia.org

Старший редактор газеты The New York Times дал указание сотрудникам не расследовать происхождение коронавируса. The New York Times пресекала любые попытки выяснить происхождение вируса, а любые отклонения от линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «считались теорией заговора».

Вашингтонская администрация не намерена вновь вводить локдаун в стране из-за распространения штамма нового коронавируса «дельта».

Маргарита Головатенко